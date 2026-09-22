Rissa tra vicini di casa con bastoni a Fuorigrotta, 4 feriti in ospedale

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I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via Doria nei pressi del civico 44 dove vi è l’attività commerciale “Svapo Mode” per una rissa.

Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che poco prima dei vicini di casa avrebbero discusso. Discussione sfociata poi in una rissa in strada.

Motivo ancora sconosciuto.

4 le persone ferite e trasportate all’Ospedale San Paolo. Nessuno in gravi condizioni.

Sequestrato un bastone in legno e uno in ferro.

Indagini incorso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

IL primo lancio della notizia

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Paura oggi pomeriggio a Fuorigrotta dove una donna sarebbe stata brutalmente aggredita dal marito. La violenza sarebbe scoppiata in piazza Marcantonio Colonna, a due passi da viale Augusto.

Secondo alcune indiscrezioni, la donna sarebbe stata bersaglio dell’uomo. Al momento la vittima non risulta ferita gravemente, ma sul posto è comunque giunta una squadra del 118 per assisterla.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. In piazza, in breve tempo, si è radunata una folla di curiosi, forse attirati anche da probabili urla della donna.

A riportare la notizia in anteprima, NapoliToday.

LEGGI ANCHE – Scavalca il muro di casa e picchia l’ex moglie, arrestato 48enne a Sant’Arpino

Avrebbe scavalcato la recinzione dell’abitazione dell’ex moglie per poi picchiarla e insultarla. Un 48enne di Sant’Arpino è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, in flagranza differita, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si sarebbe verificato nel pomeriggio del 21 settembre. L’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione dell’ex coniuge, 47 anni, e dopo aver superato la recinzione ha fatto irruzione in casa. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione, al termine della quale il 48enne si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa. I medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in due giorni. Subito dopo l’accaduto sono scattate le indagini dei carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, ascoltato persone informate sui fatti ed effettuato ulteriori accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.

Gli elementi raccolti hanno consentito agli investigatori di rintracciare il 48enne e procedere all’arresto in flagranza differita.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’aggressione sarebbe arrivata al culmine di una serie di condotte vessatorie nei confronti dell’ex coniuge. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.