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Terrore al Rione Gescal a Pozzuoli, banda svaligia appartamento in 10 minuti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Terrore al Rione Gescal a Pozzuoli, banda svaligia appartamento in 10 minuti
Terrore al Rione Gescal a Pozzuoli, banda svaligia appartamento in 10 minuti
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Paura, amarezza e tanta preoccupazione al Rione Gescal, dove lo scorso 17 ottobre, intorno alle ore 21, un’abitazione è stata presa di mira da cinque malviventi. Secondo il racconto della vittima, quattro persone sarebbero entrate in casa armate di mazze di ferro, mentre una quinta sarebbe rimasta in auto a fare da palo.

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I proprietari erano usciti soltanto per una mezz’ora. Al loro ritorno hanno trovato l’abitazione messa a soqquadro e diversi oggetti in oro portati via. Non si tratta soltanto di gioielli, ma di ricordi dal valore affettivo inestimabile, lasciati dai familiari scomparsi.

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La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri di Arco Felice, consegnando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza domestica. A una settimana dall’accaduto, tuttavia, riferisce di non aver ricevuto aggiornamenti e di vivere ancora nell’angoscia.

A rendere la situazione ancora più difficile è la presenza in casa di un figlio con disabilità, profondamente spaventato da quanto accaduto. La famiglia teme che i ladri possano tornare, anche mentre qualcuno si trova in casa.

Secondo le segnalazioni dei residenti, episodi analoghi avrebbero coinvolto anche altre abitazioni della zona, persino in pieno giorno.
L’appello è chiaro: più sicurezza, attenzione e risposte per un quartiere che chiede di poter tornare a vivere senza paura.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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