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Il Murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli verso la riapertura entro agosto, con il rione già in festa per il Centenario del Napoli. I lavori di restyling sarebbero in dirittura d’arrivo.

“Largo Maradona” verso la riapertura ad agosto, cittadini e turisti pronti a riabbracciare il Murale

Anche se non ci sono ancora notizie ufficiali, lo slargo di via Emanuele De Deo, chiuso da maggio per i lavori di ristrutturazione, dovrebbe riaprire entro l’inizio del prossimo mese. Entro un paio di settimane, insomma, napoletani e turisti provenienti da tutto il mondo potrebbero tornare a vivere la piazza diventata famosa per la gigantesca opera d’arte che ritrae il “Pibe de Oro”.

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Il cuore dei Quartieri Spagnoli sarà comunque fruibile in occasione del Centenario del Calcio Napoli, che si festeggerà tra il 31 luglio e il 1 agosto prossimo. Il quartiere si animerà infatti di tante iniziative, richiamando, come già accaduto in occasione della finale dei Mondiali Spagna-Argentina, migliaia di napoletani e turisti amanti del calcio desiderosi di fare festa. Il progetto di restyling è partito prima dell’estate e prevede la trasformazione della piazza in una attrezzatura di quartiere ad uso pubblico, di proprietà privata, ma concessa al Comune di Napoli. L’ingresso sarà gratuito.

A lavori ultimati ci saranno due chioschi di 30 metri quadrati, coperti da due pergolati ombreggiati. Sotto sosteranno i carretti amovibili: il primo sarà adibito alla vendita di gadget, il secondo alla vendita da asporto di bibite confezionate. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria elimineranno anche le barriere architettoniche, mentre saranno posizionate nuove panchine. Il tutto sarà arricchito da un sistema rivoluzionato dell’illuminazione che esalterà il murale.