Tifoso del Portici in fin di vita, fermati e denunciati 8 ultras puteolani

La visita dei sindaci di Pozzuoli e Portici a Mario Spedaliere
Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il Sindaco di Portici, Claudio Teodonno, assieme all’assessore allo Sport del Comune di Pozzuoli, Gennaro Andreozzi, si sono recati poco fa presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per far visita a Mario, il tifoso porticese vittima di un brutale pestaggio avvenuto nella giornata di ieri, mentre si allontanava dallo stadio per far rientro a casa. L’episodio, avvenuto nei pressi degli imbocchi della Tangenziale, ha assunto i contorni di un vero e proprio agguato condotto da un gruppo di facinorosi. Un’azione di una violenza inaccettabile che esige la più severa condanna da parte di tutta la comunità e delle Istituzioni.
“Siamo profondamente scossi da quanto accaduto – dichiarano i sindaci Luigi Manzoni e Claudio Teodonno – Mario sta lottando tra la vita e la morte. Nella giornata di ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza ma la prognosi è ancora riservata. Attendiamo con apprensione le successive valutazioni mediche. A lui e alla sua famiglia, a cui ci stringiamo con affetto, abbiamo portato la piena vicinanza delle nostre comunità e delle Amministrazioni, mettendoci a totale disposizione per qualsiasi necessità o supporto in questo momento drammatico. Preghiamo tutti affinché possa farcela”.