Tifoso del Portici in fin di vita, fermati e denunciati 8 ultras puteolani

Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni , e il Sindaco di Portici, Claudio Teodonno , assieme all’assessore allo Sport del Comune di Pozzuoli, Gennaro Andreozzi, si sono recati poco fa presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per far visita a Mario, il tifoso porticese vittima di un brutale pestaggio avvenuto nella giornata di ieri, mentre si allontanava dallo stadio per far rientro a casa. L’episodio, avvenuto nei pressi degli imbocchi della Tangenziale, ha assunto i contorni di un vero e proprio agguato condotto da un gruppo di facinorosi. Un’azione di una violenza inaccettabile che esige la più severa condanna da parte di tutta la comunità e delle Istituzioni.

“Siamo profondamente scossi da quanto accaduto – dichiarano i sindaci Luigi Manzoni e Claudio Teodonno – Mario sta lottando tra la vita e la morte. Nella giornata di ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza ma la prognosi è ancora riservata. Attendiamo con apprensione le successive valutazioni mediche. A lui e alla sua famiglia, a cui ci stringiamo con affetto, abbiamo portato la piena vicinanza delle nostre comunità e delle Amministrazioni, mettendoci a totale disposizione per qualsiasi necessità o supporto in questo momento drammatico. Preghiamo tutti affinché possa farcela”.

I due primi cittadini hanno voluto ribadire con forza un messaggio chiaro ed inequivocabile sui valori dello sport: “Ribadiamo che il calcio e lo sport non hanno e non devono avere mai nulla a che fare con la violenza, con la sopraffazione o con la criminalità. Scene del genere sono un’offesa ai valori civili e non si devono ripetere mai più e siamo pronti ad intensificare anche i nostri sforzi con una maggiore presenza della Polizia Municipale. Al Questore e al Prefetto, già fortemente impegnati su questo fronte, chiediamo un ulteriore sforzo in termini di prevenzione, presidio e controllo del territorio per garantire la sicurezza e la piena incolumità di tutti i cittadini e dei tifosi in occasione delle manifestazioni sportive”. Così concludono Manzoni e Teodonno.