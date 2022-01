Qualiano. Topo d’auto beccato dal proprietario, 21enne in manette dopo la fuga

I carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato per tentato furto un 21enne già noto alle forze dell’ordine domiciliato nel campo rom di Napoli-Secondigliano. L’uomo, insieme a due complici, ha tentato di perpetrare un furto su un’auto in sosta. Il proprietario dell’auto, si è accorto di quanto stesse accadendo grazie al sistema di videosorveglianza ed è riuscito a far fuggire i malviventi per poi chiamare i carabinieri. I militari sono intervenuti poco dopo e si sono messi alla ricerca dei 3 riuscendo a bloccare il 21enne che fuggiva a piedi. Nelle sue tasche il cacciavite utilizzato per forzare il nottolino dello sportello dell’auto. L’arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Giugliano in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per individuare i 2 complici.