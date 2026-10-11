Tragedia a Castellammare: Greta dimessa dall’ospedale muore due ore dopo con la figlia

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Un drammatico presunto caso di malasanità scuote le comunità di Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia. Greta Astarita, 33enne al settimo mese di gravidanza e già madre di un bambino, è deceduta insieme alla nascitura a seguito di un improvviso malore sopraggiunto poco dopo le dimissioni dall’ospedale San Leonardo di Castellammare. La vicenda ha avuto inizio nella serata di venerdì, quando la donna si è presentata al pronto soccorso dell’impianto ospaziale stabiese lamentando forti dolori all’inguine. Indirizzata al reparto di Ginecologia per gli accertamenti del caso, la trentatreenne è stata dimessa dopo le prime valutazioni cliniche che non avrebbero evidenziato elementi di immediato pericolo.

Tuttavia, a sole due ore dal rientro a casa, le sue condizioni di salute sono precipitate improvvisamente, provocando una perdita di conoscenza. Trasportata d’urgenza nuovamente al San Leonardo, i medici hanno constatato prima il decesso intraterino della bambina e, poche ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione, il decesso della giovane madre.

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I familiari della vittima hanno sposto formale denuncia. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata sequestrata e le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, coordinati dal dirigente Francesco Cerciello. Gli inquirenti hanno acquisito la cartella clinica ed esamineranno la sequenza temporale dei controlli effettuati per accertare eventuali responsabilità professionali o omissioni nella gestione delle dimissioni.