Una tragedia ha scosso questa sera il quartiere di Miano. Un ragazzo di 18 anni, di cui non sono state rese note le generalità si sarebbe tolto la vita in un appartamento di via Janfolla nella parte alta del quartiere. Sul posto l’ambulanza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ignoti i motivi del folle gesto. Sembra che in quel momento il giovane fosse solo in casa.