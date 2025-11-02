Tragedia in superstrada, centauro cade dalla moto e viene investito da due auto in corsa

PUBBLICITÀ

Tragedia nella notte sulla superstrada a Civitanova. Un centauro in sella alla sua moto ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull’asfalto proprio mentre sopraggiungevano due macchine. Gli automobilisti alla guida non sono riusciti ad evitarlo e lo hanno investito, prima una, poi l’altra, in una sequenza drammatica che non ha dato scampo ad A.G., 48 anni.

L’uomo è morto a causa delle ferite riportate dall’impatto e dall’investimento, mentre le persone alla guida delle auto si sono fermate sotto choc per lanciare i soccorsi. Sul posto 118 e vigili del fuoco , ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, nato in Campania ma residente a Civitanova. L’incidente è avvenuto nel tratto di superstrada in direzione mare.

