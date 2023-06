Tragico incidente in auto, i fidanzati Lara e Stefano muoino carbonizzati

PUBBLICITÀ

Lara Zanni, 25enne di Sassuolo e Stefano Papotto, 27enne di Formigine, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri mattina intorno alle due nel Modenese. Le due vittime sarebbero decedute tra le fiamme dell’auto sulla quale si trovavano; la vettura ha infatti preso fuoco dopo uno scontro frontale.

L’incidente è avvenuto tra i comuni di Castelfranco e Savignano sul Panaro in via Magazzeno. Una terza persona, un uomo di 27 anni, è stato portato dall’elicottero del 118 all’ospedale Maggiore di Bologna, non sarebbe in pericolo di vita. La sua auto si è ribaltata dopo lo scontro con quelle di Lara e Stefano. Sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

PUBBLICITÀ