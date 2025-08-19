PUBBLICITÀ
Tragico incidente in scooter a Torre del Greco, Nunzio muore dopo una settimana

Di Nicola Avolio
Dopo una settimana di lotta disperata tra la vita e la morte, non ce l’ha fatta Nunzio Arcella, il giovane di soli 17 anni rimasto gravemente ferito nel terribile incidente avvenuto la notte del 12 agosto scorso in via Nazionale, al confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco.

Le conseguenze riportate nello scontro erano apparse subito gravissime: insieme a un coetaneo, Nunzio viaggiava in sella a uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un’auto che proveniva dalla corsia opposta. L’impatto è stato devastante: entrambi i ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo per diversi metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Da quella notte, Nunzio ha lottato strenuamente, restando ricoverato in condizioni critiche. Purtroppo, nella giornata di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Una vita spezzata troppo presto, quella di un ragazzo con ancora tutto il futuro davanti. Studente del Liceo Pitagora Croce, Nunzio lascia un vuoto immenso tra compagni di classe, amici e familiari, che da giorni pregavano e speravano in un miracolo. “La sua prematura scomparsa lascia nei nostri cuori un silenzio profondo. Ricorderemo sempre la sua gioiosità, la sensibilità e il sorriso che ha arricchito le nostre giornate scolastiche. Il suo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori”, hanno scritto sui social la preside, il personale scolastico e gli alunni e i compagni di classe del ragazzo.

Il ricordo del sindaco di Torre Annunziata

“Torre Annunziata piange l’ennesima giovane vittima della strada. Dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte, si è spento ieri a soli 17 anni Nunzio Arcella, coinvolto in un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa”. Questo l’annuncio, attraverso i propri canali social, del sindaco oplontino Corrado Cuccurullo in merito alla morte del 17enne.

“È una ferita profonda – aggiunge il primo cittadino – per la famiglia, per la comunità scolastica e per l’intera città. A nome dell’amministrazione comunale, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti conoscevano Nunzio”.

