"Trasferte libere", gli ultras delle Curve A e B sfilano contro il nuovo divieto per Cremonese-Napoli

Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatino
Ultima modifica:
"Trasferte libere", gli ultras delle Curve A e B sfilano contro il nuovo divieto per Cremonese-Napoli
«Trasferte libere». Gli ultras del Napoli, di Curva A e Curva B, si sono riuniti al Largo Berlinguer, nei pressi di via Toledo, per manifestare contro il divieto delle trasferte per i tifosi napoletani residenti in Campania.

La prossima sarà Cremona, ma attualmente l’unica decisione ufficiale da parte dell’Osservatorio è la sospensione della decisione.

“Trasferte libere”, gli ultras delle Curve A e B sfilano contro il nuovo divieto per Cremonese-Napoli

Il corteo, svoltosi in maniera pacifica, da Largo Berlinguer passando per via Toledo è arrivato a Palazzo San Giacomo.

Gli ultras si sono fermati sotto Palazzo San Giacomo. Una delegazione ha avuto un confronto pubblico con l’assessore Cosenza, che ha dichiarato: «Io sono un tifoso napoletano doc, abbonato in Curva B. Abbiamo già parlato col sindaco Manfredi prima. Siamo assolutamente d’accordo con voi. È ovvio che se una trasferta è veramente a rischio si capisce, però altre come Cremona… Adesso il sindaco parlerà con il prefetto, sapete bene che queste decisioni spettano a Roma dal comitato di sicurezza nazionale, poi una tendenza a spostare sui prefetti, il sindaco ha una maniera serena e garbata e ci parlerà. Per me è facile, io sono uno di voi. Sono più dalla vostra parte che dall’altra, quindi sono un po’ in difficoltà, ma la penso esattamente come voi. Il cambio della residenza è una provocazione che va benissimo così».

 

