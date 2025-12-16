PUBBLICITÀ
Travolta da un’auto mentre attraversava la strada, Dora muore dopo due notti di agonia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
È morta dopo due notti di agonia, nella giornata del 6 dicembre scorso, Addolorata Gargiulo. La donna, 43 anni, alle 17:15 del 3 dicembre, stava attraversando a piedi corso Argentina, una delle vie più trafficate di Vigevano.

Non è ancora chiaro se si trovasse esattamente sulle strisce pedonali, o nei pressi. Una Peugeot 208 bianca guidata da una donna di 35 anni l’ha travolta. Si è subito fermata, in stato di choc, mentre veniva chiamato il 112.

Il traffico bloccato ha paralizzato mezza città mentre arrivavano un’automedica e un’ambulanza della Croce Garlaschese, che ha trasportato la donna già in condizioni gravissime in un piazzale di periferia. Qui l’attendeva l’elisoccorso. La destinazione è stata l’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivata in codice rosso e dove poi è spirata.

Addolorata viveva a Vigevano insieme al marito e al figlio di 9 anni. Come il compagno, era originaria di Napoli. «Una famiglia umile, perbene», si limita a dire chi li conosceva bene. L’uomo fa il cassiere in un supermercato mentre lei era impiegata in un ufficio a Milano.

Oltre alla polizia locale sono intervenuti i carabinieri, che ricostruiscono la dinamica e adesso vagliano anche la posizione dell’automobilista.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

