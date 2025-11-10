PUBBLICITÀ
Cronaca

Tremendo schianto sulla provinciale nel Casertano, Michael muore dopo l’impatto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Le strade del casertano si tingono ancora di sangue. Un giovane di 20 anni, Michael Joseph Maio di Piedimonte Matese, è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 329, che collega Teano a Caianello.

Da quanto si apprende la vittima viaggiava a bordo della propria vettura quando sarebbe uscito fuori strada impattando violentemente contro il guardrail. Il 20enne, in seguito all’urto, sarebbe stato sbalzato dalla vettura. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di soccorso. Per Micheal Joseph non c’era nulla da fare.

Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno proceduto con i rilievi tecnici. Da chiarire i motivi per i quali l’auto abbia sbandato finendo fuori dalla carreggiata. Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria che ha comunque aperto un fascicolo sul sinistro.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale in attesa che vengano disposti eventuali ulteriori approfondimenti. I familiari della vittima hanno interloquito con l’avvocato Agostino Russo che seguirà la fase delle indagini per conto della famiglia.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

