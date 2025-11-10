PUBBLICITÀ

Le strade del casertano si tingono ancora di sangue. Un giovane di 20 anni, Michael Joseph Maio di Piedimonte Matese, è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 329, che collega Teano a Caianello.

Tremendo schianto sulla provinciale nel Casertano, Michael muore dopo l’impatto

Da quanto si apprende la vittima viaggiava a bordo della propria vettura quando sarebbe uscito fuori strada impattando violentemente contro il guardrail. Il 20enne, in seguito all’urto, sarebbe stato sbalzato dalla vettura. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di soccorso. Per Micheal Joseph non c’era nulla da fare.

Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno proceduto con i rilievi tecnici. Da chiarire i motivi per i quali l’auto abbia sbandato finendo fuori dalla carreggiata. Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria che ha comunque aperto un fascicolo sul sinistro.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale in attesa che vengano disposti eventuali ulteriori approfondimenti. I familiari della vittima hanno interloquito con l’avvocato Agostino Russo che seguirà la fase delle indagini per conto della famiglia.