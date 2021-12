Tris di bellezze da Napoli: Lorena, Ilaria e Zeudi rappresenteranno la città a Miss Italia 2021

Continua la scalata della Campania verso il titolo di ‘Miss Italia‘ e di ‘Miss Italia Social‘ con tre bellezze regionali.

Le miss che rappresentano la Campania

Il 19 dicembre si terrà a Venezia la finale dell’edizione 2021 del concorso di bellezza più longevo in Italia. Dalle 175 pre-finaliste iniziali sono state selezionate le 20 ragazze in gara per ‘Miss Italia‘ e le 10 in gara invece per il titolo di ‘Miss Italia Social’.

Tra le 30 posizioni disponibili per presenziare alla finale del 19 dicembre, ben tre posti sono occupati da campane. La ventunenne di Bacoli, Ilaria Campanile di bacoli rappresenterà la nostra regione per il titolo di ‘Miss Italia Social’. Per ‘Miss Italia’ saranno invece due i nomi campani in gara: Lorena Tonacci di Napoli e Zeudi Di Palma Napoli, quartiere Scampia

Miss Italia per la ‘Gen-Z’

La competizione quest’anno si “fa giovane” e diventa ad hoc per la ‘generazione Z‘. L’ottantaduesima edizione del concorso di bellezza, infatti, verrà trasmessa nella forma di ‘miniserie‘ sulla piattaforma streaming: Helbize Live. Non sarà quindi possibile vedere la finale in televisione, ma la visione della diretta sarà comunque gratis sulla piattaforma streaming.

Infatti il concorso “si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane” queste le dichiarazioni del comunicato. I cambiamenti sono frutto di una maturata convinzione della storica madrina del concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani. Mirigliani dichiara: “Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione“. Non sorprende quindi sapere che anche la classica sfilata in costume sia stata accantonata. Messi da parte anche numeri e fasce.

Attendiamo la finale in onda il 19 dicembre per inseguire e supportare il sogno delle tre figlie del nostro territorio.