“Trovato l’accordo con gli agenti”: Brescianini di nuovo ad un passo dal Napoli

Il Napoli torna con decisione su Marco Brescianini per rinforzare il centrocampo. Dopo il tentativo fallito della scorsa estate – quando il centrocampista aveva addirittura sostenuto le visite mediche prima che il trasferimento saltasse in extremis – il club azzurro è pronto a riprovarci.

Nelle ultime ore, gli agenti del giocatore hanno raggiunto un accordo verbale con la dirigenza partenopea, confermando la volontà del calciatore di vestire la maglia del Napoli. Adesso la palla passa all’Atalanta, che detiene il cartellino e dovrà decidere se accettare l’offerta.

La società bergamasca, però, prima di lasciar partire Brescianini vuole chiudere per un sostituto. Il nome più caldo è quello di Yunus Musah del Milan, per il quale Antonio Percassi sarebbe pronto a investire. Solo dopo l’eventuale arrivo dell’americano, i nerazzurri potrebbero dare il via libera alla cessione del classe 2000.

Per il Napoli, Brescianini rappresenta un profilo molto apprezzato da Antonio Conte: giovane, fisico, duttile e con importanti margini di crescita. L’operazione è ben avviata, e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per chiudere il cerchio e scrivere finalmente il capitolo Napoli nella carriera del centrocampista.