Truffa un’anziana con la tecnica della “targa clonata”, 40enne napoletano in manette

Di Gianluca Spina
Truffa un'anziana con la tecnica della "targa clonata", 40enne napoletano in manette
Nel tardo pomeriggio gli agenti del Commissariato di Marcianise hanno bloccato una truffa ai danni di un’anziana residente in via Di Giacomo. Un uomo, circa 40 anni, proveniente da Napoli, aveva contattato la donna convincendola che la sua targa fosse stata clonata e montata su un’auto coinvolta in una rapina nella quale una guardia giurata era rimasta ferita.

Secondo il truffatore, la vittima avrebbe dovuto “difendersi legalmente” versando una somma di denaro, motivo per cui si era presentato direttamente a casa dell’anziana chiedendo soldi e gioielli. Insospettita, la donna ha chiamato la polizia. Gli agenti, diretti dal dottor Francesco Giaquinto, sono arrivati rapidamente trovando l’uomo ancora sul posto e lo hanno arrestato, proprio mentre la vittima aveva già raccolto denaro e preziosi da consegnargli.

Prima dell’intervento, il truffatore aveva anche spintonato la signora, che è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, senza riportare gravi conseguenze. L’uomo è stato poi trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

