Due tumori al cervello, donna salvata a Pineta Grande con un’operazione da record

Dopo aver notato la manifestazione di alcuni malesseri, una donna di 56 anni si è recata dal medico per sottoporsi a dei controlli. In seguito alle varie analisi, condotte dal neurochirurgo Alfredo Bucciero, le sono stati diagnosticati due tumori al cervello. L’operazione, di conseguenza, ha avuto una collocazione temporale immediata.

L’intervento dei medici dinnanzi ad una scoperta destabilizzante

La donna, infermiera dell’Asl Napoli 1, avendo iniziato a presentare l’insorgenza di alcune sintomatologie a lei fino ad allora estranee, come crisi epilettiche e un’improvvisa paresi al braccio, ha deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti. Quando il neurochirurgo Alfredo Bucciero la visita, le comunica della presenza di due tumori al cervello entrambi disposti nel lato destro. Il medico data l’urgenza di una simile condizione dispone l’operazione in tempi molto ristretti. La donna viene infatti ricoverata immediatamente a Castel Volturno al reparto d’oncologia del Pineta Grande Hospital. Lì viene sottoposta ad un intervento chirurgico lungo e molto delicato. L’operazione ha previsto una procedura molto articolata e complessa. Il medico Alfredo Bucciero ha infatti richiesto le considerazioni dei colleghi della direzione sanitaria della struttura e quella della sua equipe. Secondo le riflessioni condotte il neurochirurgo ha deciso di asportare i due meningiomi grazie all’aiuto di Giuseppe Piscopo e dell’anestesista Rocco Leone.

Una condizione rara, così solo un tumore su dieci

Riscontrare tumori del genere risulta veramente difficile, soltanto un tumore su dieci potrebbe disporsi in maniera così invasiva ed essere catalogato secondo queste condizioni. Eppure la scienza ha elaborato dei modi alternativi per condurre questi interventi. Numerosi medici mentre operano consentono ai propri pazienti di suonare uno strumento musicale. Altra novità è riscontrata nel fatto che le masse tumorali vengono prelevate durante lo stesso intervento. Di solito invece, molti chirurghi optano per la rimozione della massa più invasiva e per la trattazione dell’altra secondo la radioterapia. Eppure il primario Alfredo Bucciero ha deciso di asportarle durante lo stesso intervento in quanto ha previsto numerose ed ipotetiche sintomatologie destabilizzanti per la paziente nel caso in cui si fosse sottoposta al trattamento invasivo della radioterapia.

Ecco come si è svolta l’operazione per l’asportazione dei due tumori

L’intervento a cui viene sottoposta la donna inizia di mattina e presenta una durata di 8 ore. A consolidare le capacità dell’equipe sanitaria subentra un neuronavigatore, un’innovativa apparecchiatura elettronica che in ambito scientifico ha un ruolo determinante in questa tipologia di interventi. Il ruolo che svolge questo strumento elettronico è testimoniata dall’individuazione della massa tumorale. La netta visualizzazione dei meningiomi consente di limitare l’impatto chirurgico e di circoscrivere l’apertura cranica. Eppure nonostante queste formidabili prestazioni scientifiche, il momento più atteso e anche quello determinante è visualizzabile soltanto in seguito al risveglio della paziente. Quando infatti la donna ha aperto gli occhi il giorno successivo non ha più sofferto di crisi epilettiche e dopo essere stata sottoposta ad ulteriori analisi il medico ha confermato la sua guarigione e le ha preannunciato che a breve potrà tornare a casa.