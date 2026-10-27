“Tutta la tua famiglia verrà uccisa”, l’avviso choc ai ladri nel negozio a Pomigliano

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Un commerciante ha esposto tra gli scaffali cartelli con messaggi choc rivolti a chiunque avesse tentato di rubare la merce in vendita. Per questo un 35enne cinese, titolare di un esercizio commerciale di articoli per la casa in via Roma a Pomigliano d’Arco, è stato denunciato dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica di Nola con l’ipotesi di minacce aggravate.

Gli agenti della Municipale sono intervenuti nel negozio dopo la segnalazione, da parte di alcuni cittadini, della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio all’interno dell’attività, situata in una delle principali strade del centro cittadino.

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Nel corso del controllo i caschi bianchi hanno individuato i fogli con la scritta “Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa“, collocati tra gli scaffali e visibili alla clientela, ed hanno proceduto al loro sequestro. Il contenuto dei messaggi ha portato gli agenti a identificare il titolare e a deferirlo all’autorità giudiziaria. I cartelli sequestrati sono stati acquisiti e così gli elementi raccolti sono ora al vaglio della Procura di Nola.