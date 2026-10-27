Da rapinatore a vittima dell’omicidio: chi era Marco Barbuto, ucciso nella notte a Napoli

Marco Barbuto, 48 anni, aveva alle spalle precedenti legati alle rapine di orologi di lusso e frequentazioni che, secondo le ricostruzioni investigative, lo avrebbero avvicinato ad ambienti della criminalità organizzata. È questo il profilo dell’uomo ucciso nella notte all’Anticaglia, nel cuore del centro storico di Napoli, dove è stato colpito mortalmente con un’arma da taglio. Sulla dinamica dell’omicidio indaga la Squadra Mobile, impegnata a ricostruire quanto accaduto.

Il nome di Barbuto era già emerso nelle cronache giudiziarie diversi anni fa, quando venne coinvolto in una serie di colpi messi a segno ai danni di persone che indossavano orologi di pregio in Versilia. I fatti risalgono al 2018 e riguardavano episodi avvenuti tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta.

Nell’ottobre dello stesso anno, il Tribunale di Lucca lo condannò per una serie di rapine. Nello stesso procedimento era finito anche un nipote del boss Salvatore Savarese, figura di riferimento dell’omonimo clan attivo nell’area. Quest’ultimo, tuttavia, era stato assolto in primo grado.

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Negli ultimi tempi, secondo quanto riportato, Barbuto sembrava essere uscito dai radar delle forze dell’ordine. Restano ora da chiarire le circostanze della sua morte e il movente dell’aggressione. Tra le prime ipotesi investigative ci sarebbe quella di un tentativo di furto finito nel sangue, ma gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire l’esatta sequenza degli eventi e individuare eventuali responsabili.

L’inchiesta che coinvolse anche il fratello

Un ulteriore elemento emerge da una vicenda giudiziaria del 2021, quando il fratello, all’epoca 34enne, fu arrestato a Napoli in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Rimini per rapina e lesioni personali aggravate. I due fratelli erano stati coinvolti nell’inchiesta sulla banda che partiva da Napoli per mettere a segno furti e rapine di orologi di lusso in Versilia. Nell’ambito di quel procedimento, Cristian fu condannato a 4 anni di reclusione, mentre Marco ricevette una condanna a 2 anni e 4 mesi. Le indagini riguardavano episodi avvenuti tra il 2015 e il 2017.