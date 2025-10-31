PUBBLICITÀ
HomeSport"Uomini infami, destini infami" a Napoli spunta lo striscione contro Spalletti
Sport

“Uomini infami, destini infami” a Napoli spunta lo striscione contro Spalletti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
"Uomini infami, destini infami" a Napoli spunta lo striscione contro Spalletti
PUBBLICITÀ

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, ma la notizia non poteva passare inosservata a Napoli. L’ex tecnico azzurro, artefice dello storico terzo scudetto conquistato appena due anni fa, è diventato in poche ore il protagonista di un acceso dibattito tra i tifosi partenopei. In città, al ponte della Sanità, è comparso uno striscione firmato da “Anima Azzurra”, gruppo di tifosi, non ultras, che non hanno risparmiato una frecciata velenosa al loro ex allenatore: “Uomini infami, destini infami”.

Una frase breve ma carica di significato, che richiama proprio uno dei motti più celebri di Spalletti durante la trionfale stagione del 2023 (“uomini forti, destini forti” cit.), quando la sua filosofia di vita era diventata un mantra per squadra e tifosi. Lo striscione, fotografato e condiviso sui social, è diventato rapidamente virale, simbolo del sentimento contrastante che accompagna il passaggio di Spalletti alla storica rivale bianconera.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati