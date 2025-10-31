“Uomini infami, destini infami” a Napoli spunta lo striscione contro Spalletti

PUBBLICITÀ

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, ma la notizia non poteva passare inosservata a Napoli. L’ex tecnico azzurro, artefice dello storico terzo scudetto conquistato appena due anni fa, è diventato in poche ore il protagonista di un acceso dibattito tra i tifosi partenopei. In città, al ponte della Sanità, è comparso uno striscione firmato da “Anima Azzurra”, gruppo di tifosi, non ultras, che non hanno risparmiato una frecciata velenosa al loro ex allenatore: “Uomini infami, destini infami”.

Una frase breve ma carica di significato, che richiama proprio uno dei motti più celebri di Spalletti durante la trionfale stagione del 2023 (“uomini forti, destini forti” cit.), quando la sua filosofia di vita era diventata un mantra per squadra e tifosi. Lo striscione, fotografato e condiviso sui social, è diventato rapidamente virale, simbolo del sentimento contrastante che accompagna il passaggio di Spalletti alla storica rivale bianconera.

