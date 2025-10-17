PUBBLICITÀ
HomeCronacaInteressi dell'800% al disoccupato, usuraio arrestato nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Interessi dell’800% al disoccupato, usuraio arrestato nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Interessi dell'800% al disoccupato, usuraio arrestato nel Napoletano
Interessi dell'800% al disoccupato, usuraio arrestato nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Avrebbe applicato tassi annui fino al 370% e in alcuni casi, anche ricorrendo alla violenza, fino all’800%. Per questo un 26enne è finito ai domiciliari con l’accusa di usura ed estorsione aggravata. La vittima era un 26enne e l’usuraio faceva leva sulla sua caratura criminale per ottenere dalla vittima i soldi.

Le indagini condotte dai carabinieri di Boscoreale, anche grazie all’ausilio delle immagini dei sistemi di videsorveglianza, hanno ricostruito tutto. L’attività degli investigatori, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, si inserisce nel filone di indagine che ha già portato all’arresto, lo scorso novembre, di un altro usuraio.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati