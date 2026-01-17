PUBBLICITÀ
Vasto incendio nel Nolano, fiamme nella fabbrica tessile in zona industriale

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Un rogo di grosse dimensioni si è sviluppato in via Galileo Galilei a Mariglianella. Ad andare in fiamme, secondo le prime testimonianze, sarebbe una fabbrica tessile nella zona industriale.

Le fiamme hanno sprigionato un’altissima colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza.

L’odore acre del fumo ha raggiunto anche la vicina Brusciano, come informa il sindaco Giacomo Romano. Questo il suo messaggio per i cittadini: “In questi minuti è in corso un incendio presso una fabbrica tessile nel territorio di Mariglianella. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo del rogo e potrebbe interessare anche le aree limitrofe”.

Il primo cittadino ha invitato i residenti a “chiudere porte, finestre e balconi; ritirare la biancheria stesa all’esterno; evitare di restare all’aperto; prestare massima attenzione a bambini, anziani e persone fragili. Le autorità competenti e i soccorsi sono al lavoro per gestire l’emergenza e monitorare la situazione”.

L’azienda, stando a quanto riscontrato, produce tessuti di fascia medio-alta destinati al mercato statunitense.

