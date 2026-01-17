PUBBLICITÀ

Un rogo di grosse dimensioni si è sviluppato in via Galileo Galilei a Mariglianella. Ad andare in fiamme, secondo le prime testimonianze, sarebbe una fabbrica tessile nella zona industriale.

Vasto incendio nel Nolano, fiamme nella fabbrica tessile in zona industriale

Le fiamme hanno sprigionato un’altissima colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza.

L’odore acre del fumo ha raggiunto anche la vicina Brusciano, come informa il sindaco Giacomo Romano. Questo il suo messaggio per i cittadini: “In questi minuti è in corso un incendio presso una fabbrica tessile nel territorio di Mariglianella. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo del rogo e potrebbe interessare anche le aree limitrofe”.

Il primo cittadino ha invitato i residenti a “chiudere porte, finestre e balconi; ritirare la biancheria stesa all’esterno; evitare di restare all’aperto; prestare massima attenzione a bambini, anziani e persone fragili. Le autorità competenti e i soccorsi sono al lavoro per gestire l’emergenza e monitorare la situazione”.

L’azienda, stando a quanto riscontrato, produce tessuti di fascia medio-alta destinati al mercato statunitense.