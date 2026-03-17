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Vedono l’alt e scappano via, fuga da cinema in scooter tra Qualiano e Varcaturo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vedono l'alt e scappano via, fuga da cinema in scooter tra Qualiano e Varcaturo
Vedono l'alt e scappano via, fuga da cinema in scooter tra Qualiano e Varcaturo
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In località Varcaturo, i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato due minorenni per fuga pericolosa.

I militari sono a Qualiano in via di Vittorio quando vedono arrivare un Sh, in sella due ragazzi. Gli intimano l’alt ma loro non si fermano. Parte l’inseguimento. Prima per le vie del centro poi verso la periferia.

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I militari sono a pochi metri ma la fuga spericolata continua. Interviene un’altra gazzella che chiude ogni possibile via di fuga. Il mezzo non frena e si schianta contro la pattuglia dei militari.

Al momento del controllo lo scooter risulterà privo di copertura assicurativa.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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