Vendetta ai Quartieri dopo lo sfregio dall’ex, Piccirillo ai domiciliari

Per l’accusa avrebbe deciso di vendicare il ferimento di una 12enne a lui imparentata e così si era ‘vendicato’ del ragazzo che l’aveva ferita. Il Riesame del tribunale di Napoli (XII sezione) aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare a carico del 43enne dei Quartieri spagnoli Silvestro Piccirillo relativamente all’aggravante camorristica e delle lesioni, confermando solo l’accusa per armi. Accusa quest’ultima fortemente ridimensionata dalla decisione del gip che l’ha spedito ai domiciliari. Fondamentali le argomentazioni dei suoi legali, penalisti Leopoldo Perone e Giovanni Conti, che hanno evidenziato l’occasionalità del fatto e l’impossibilità per il suo assistito della reiterazione della condotta. Argomenti sposati in pieno dal gip che ha così deciso per una più ‘tenue’ misura cautelare.

I fatti erano avvenuti in pieno luglio quando gli uomini della squadra mobile avevano arrestato il 43enne figlio del ras “Tore ’e Silvestro”, con l’accusa di essere il sicario che qualche giorno prima aveva gambizzato Giovanni Savio ferito a colpi di pistola nell’ambito di una vendetta trasversale con una ragazzina di appena 12 anni, di cui Piccirillo è un parente stretto, sfregiata con un coltello dall’ex fidanzatino, a sua volta parente del boss detenuto Mario Savio o bellill. A ridefinire le accuse contro Piccirillo ci ha però pensato il il tribunale della libertà.