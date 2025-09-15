Figurina di Messi venduta ad una cifra stratosferica

PUBBLICITÀ

Ennesimo record stracciato da Lionel Messi. La sua figurina viene venduta ad un prezzo esorbitante. Si è sforato il milione di dollari.

Il prezzo record

Una figurina di Lionel Messi ha cambiato la vita del collezionista che la possedeva fino e poco fa. Si tratta di una card Panini della serie Mega Craks di Lionel Messi, della stagione 2004/2005. Il prezzo all’asta è schizzato fino a superare il milione di dollari. Il nuovo proprietario si è aggiudicato il cimelio per il prezzo record di 1,5 milioni di dollari (circa 1,28 milioni di euro).

Un prezzo stratosferico per un gadget di un calciatore.

Non è, però, l’unica asta che ha avuto protagonista una figurina di un calciatore che è stata battuta per oltre un milione di dollari. Il record precedente spettava ad una card di Pelè. La figurina del leggendario attaccante della nazionale brasiliana fu venduta all’asta nel 2022 per 1,33 milioni di dollari, stabilendo il precedente record.

La figurina in questione è stata prodotta da Alifabolaget del 1958, anno in cui il Brasile vince il campionato del mondo.

La figurina di Messi

La card da record di Lionel Messi risale alla stagione 2004/2005, prima annata da professionista per il fuoriclasse argentino con la casacca del Barcellona. La foto risale alla sfida contro l’Espanyol (il derby di Barcellona).

L’esemplare è stato valutato da degli esperti in ‘condizioni perfette’.

La qualità in cui si trova un gadget da collezione fa praticamente il 90% del suo valore. Se una card viene conservata per decenni, come in questo caso, in maniera impeccabile, allora il suo prezzo può schizzare alle stelle.

Lionel Messi farà le sue ultime apparizioni da calciatore al mondiale del prossimo anno. Competizione alla quale parteciperà a 39 anni. I collezionisti già si stanno muovendo per accaparrarsi i cimeli di uno che sarà ricordato tra i più grandi calciatori di tutti i tempi.