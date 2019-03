Il futuro di Veretout si tinge d’azzurro: un altro indizio lo porta al Napoli

In Toscana sembrano non avere più dubbi e così anche Il Corriere Fiorentino ha aperto le sue pagine sportive con il titolo: “Scossa Veretout”. Per Jordan Veretout, questi, son giorni pieni di emozioni e di scelte, scrive il quotidiano. La scelta di chiedere la mano della propria fidanzata nel golfo di Napoli non poteva che far discutere, anche perché è stato lo stesso centrocampista a dire di voler giocare in Champions League. E i rapporti tra il suo agente (Giuffredi, ndr) e Napoli fanno pensare che il capoluogo campano possa essere il futuro di Veretout. Al momento però c’è da pensare solo alla Fiorentina: dopo l’assenza di Cagliari è pronto a ripartire e a cercare il primo gol in stagione su azione.