Vergogna in Campania, lancia un gattino dall’auto in corsa e scappa

A Borgo Pirozza, frazione di Cervinara, si indaga su un episodio di maltrattamento animale che ha sconvolto la comunità: un gattino è stato lanciato dal finestrino di un’auto in corsa, per poi essere abbandonato in strada. Il piccolo felino, miracolosamente sopravvissuto, è stato ribattezzato “Fortunata” e ora si trova ricoverato in una clinica veterinaria di Napoli, dove sta ricevendo le cure necessarie.

A denunciare l’accaduto, si legge su Fanpage.it, è stato un residente, Giovanni Cantone, che sui social ha espresso tutta la sua indignazione: «Siete un paese di incivili, se vi becco vi denuncio e vi porto in tribunale», scrivendo le parole di rabbia e pubblicando la foto della gattina ferita.

Dopo il salvataggio, l’animale è stato trasferito a Napoli con il supporto del servizio sanitario veterinario, che ora si sta occupando della sua riabilitazione. Nel frattempo, in paese è caccia al responsabile: si cercano testimoni e si stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e identificare chi si è reso protagonista di questo atto crudele.

Gli autori rischiano pene severe: per il maltrattamento di animali il codice penale prevede da tre a trenta mesi di reclusione e multe fino a 30mila euro. La pena aumenta fino alla metà se l’animale muore, con ulteriori aggravanti nel caso in cui le immagini del gesto vengano riprese e diffuse sui social.