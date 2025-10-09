Verso Estonia-Italia: Di Lorenzo c’è, torna a sorpresa Spinazzola

PUBBLICITÀ

La Serie A è ferma ai box per dare spazio alla seconda pausa per le Nazionali. L’Italia di Gattuso sarà impegnata contro rispettivamente Estonia e Israele. L’obiettivo degli azzurri sarà quello di fare bottino pieno e sperare che la Norvegia perda punti per strada.

Verso Estonia-Italia: i napoletani convocati da Gattuso

Il Commissario Tecnico azzurro, Gennaro Gattuso ha convocato ben 3 calciatori partenopei per i prossimi due delicatissimi impegni. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e a sorpresa Leonardo Spinazzola. La convocazione dell’ex esterno della Roma è frutto sia delle sue convincenti prestazioni negli ultimi mesi e sia dell’infortunio rimediato da Matteo Politano nell’ultima gara di campionato tra Napoli e Genoa. Politano infatti, inizialmente convocato da Gattuso ha subito una lesione distrattiva al gluteo destro che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese. Rimangono invece a casa Alessandro Buongiorno alle prese con il recupero dell’infortunio subito a settembre e Lorenzo Lucca, che fin qui ha trovato poco spazio nella rosa di Conte.

PUBBLICITÀ

Spinazzola e Di Lorenzo a caccia di riscatto

L’ultima presenza di Spinazzola con l’azzurro della Nazionale Italiana risale al match di Nations League tra Olanda e Italia del 18 giugno 2023. Dopo oltre due anni e tanto lavoro per lui ci sarà la possibilità di tornare a vestire i colori azzurri. Una sorta di riscatto personale per Leonardo che prima di quel maledetto infortunio durante Euro 2020 era considerato tra gli esterni più forti al mondo. Chi avrà voglia di riscatto è anche Giovanni Di Lorenzo, alle prese con un mese di settembre alquanto sottotono. Tra l’errore in Champions League col City e quello col Pisa al Maradona la voglia di lasciarsi alle spalle tutto ciò è tanta. La nazionale, e la centralità nel progetto di Gattuso fanno di Di Lorenzo uno dei punti cardine della rosa. Attraverso il suo carisma e la sua leadership dovrà cercare in tutti i modi trascinare l’Italia verso un mondiale che manca da ormai ben 12 anni.