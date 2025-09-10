Fiorentina-Napoli: sì alla trasferta per i tifosi azzurri ma con beffa

PUBBLICITÀ

Dopo la sosta per le Nazionali è tempo di campionato. Il Napoli che ha ottenuto due vittorie in altrettante partite disputate sin qui, vuole confermare questo rendimento anche nella delicatissima trasferta di Firenze. A tal proposito è ufficiale l’apertura ai tifosi napoletani che potranno così andare in trasferta al Franchi.

Fiorentina-Napoli si avvicina: i tifosi napoletani potranno finalmente seguire la squadra in questa trasferta

Nei giorni scorsi era nata una polemica in vista di Fiorentina-Napoli. L’incertezza di vedere i sostenitori azzurri nati in Campania allo stadio di Firenze era tanta. La Fiorentina tra l’altro ha sin qui disputato tutte le gare giocate in trasferta poiché il Franchi era alle prese con dei lavori di restyling. Tuttavia nelle scorse ore il CASMS e l‘Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si sono espressi in vista del match in programma sabato 13 settembre alle 20 e 45.

Anche i residenti in Campania potranno così liberamente acquistare il biglietto per il settore ospiti di Fiorentina-Napoli. Le uniche limitazioni poste dalla Questura di Firenze riguardano il possedimento della Fidelity Card SSC Napoli, che resta comunque necessaria e soprattutto il limite imposto di poter acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti. I napoletani dunque potrebbero essere all’incirca tra i 350 e i 420, un numero limitato a causa della vicinanza col tifo viola spostato in Ferrovia a seguito dei lavori alla curva Fiesole.

Queste le limitazioni imposte dal CASMS:

– vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”;

– non è consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella regione Campania, per tutti i settori dello Stadio Franchi, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla “Società ACF Fiorentina”, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva al 31 maggio 2025;

– incedibilità del titolo;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.