Nella notte tra il 10 e l’11 agosto sull’ A3 Napoli-Salerno si è sviluppato un incendio nel tratto tra Barriera Di Napoli Sud-Barra e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli che è stato chiuso al traffico.

“Abbiamo chiesto di conoscere le cause del rogo, l’identità dei danni e se il tratto è stato riaperto al traffico. Abbiamo inoltre incaricato l’Arpac di monitorare le condizioni e la qualità dell’aria nell’area dell’incendio. Gli incendi in questa torrida estate sono all’ordine del giorno il tutto il territorio. E’ in ballo la salute dell’ambiente e quella della cittadinanza”, ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.