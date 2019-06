VIDEO. Teresa Langella senza parole, Andrea Dal Corso fa una sorpresa sul lido di Castel Volturno

Continua a gonfie vele la love story tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due, reduci dalla tormentata esperienza a Uomini e Donne, tra lavoro e relax, si godono insieme l’inizio della loro relazione. La bella napoletana ieri ha ricevuto una bellissima sorpresa da Andrea.

La cantante era Castel Volturno, suo paese d’origine, dove si è esibita sul palco del Flava Beach, aprendo la data italiana di Daddy Yankee. Teresa Langella infatti nasce come cantante. Tra i presenti non avrebbe dovuto esserci il fidanzato Andrea che però al contrario ha pensato di farle una graditissima sorpresa. L’imprenditore veneto mischiato tra i teenagers, incapucciato nonostante il caldo, ha fatto capolino tra il pubblico. Chiaramente contentissima Teresa dell’inaspettata presenza, documentata sui social.

In molti hanno messo in dubbio il loro rapporto, soprattutto dopo che Andrea, dopo la scelta in villa di Teresa Langella, non si è presentato, facendole beccare un bel ‘No’ davanti a tutti i parenti. Poi le cose sono cambiate, “Desidero conoscerla al di fuori del contesto che non me l’ha fatta conoscere al cento per cento“ disse Andrea.

IL VIDEO DELLA SORPRESA NELLE STORIES

https://www.instagram.com/stories/andreadalcorso/

Teresa Langella e Andrea Del Corso sempre più legati, la dedica: “Sei la cosa più bella…”