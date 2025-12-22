Villaricca, entra in giunta la figlia di Luigi Sarracino: scoppia la polemica

PUBBLICITÀ

Il sindaco Franco Gaudieri ha firmato il decreto di nomina che sancisce l’ingresso ufficiale di Maria Sarracino nella giunta comunale. La nuova assessora prende il posto di Angela Galluccio, cui sono state revocate le deleghe, in una mossa che incide direttamente sugli equilibri politici dell’aula consiliare e sugli scenari delle prossime ore. Maria Sarracino è figlia di Luigi Sarracino, consigliere comunale ed ex candidato sindaco sconfitto alle ultime elezioni. Con la nomina dell’assessora, anche il padre abbandona ufficialmente l’opposizione e passa in maggioranza, garantendo a Gaudieri i voti decisivi per restare in sella. Una scelta politica che segna un punto di svolta negli assetti del consiglio comunale. La revoca delle deleghe ad Angela Galluccio, esponente di una lista civica a sostegno dello stesso Gaudieri, è stata il passaggio necessario per fare spazio alla Sarracino. Una scelta che, se da un lato consente al sindaco di superare una crisi che nelle scorse settimane aveva portato la sfiducia a sfiorare il quorum per una sola firma davanti al notaio, dall’altro accende lo scontro politico.

Alla neo assessora vengono affidate deleghe considerate strategiche: centro storico, agricoltura, commercio e attività produttive, area mercato, piano parcheggi e sosta a pagamento, oltre al PNRR di settore.

Dure le reazioni della minoranza. In particolare il movimento Napoli Nord punta il dito contro il sindaco Gaudieri e Luigi Sarracino. “Succede solo a Villaricca, dove basta una poltrona… Non è mai successo: una nuova nomina di assessore il giorno prima della mozione di sfiducia e addirittura di DOMENICA ! Questa è la vergogna della vergogna.

Avanti così… ora tutti a mangiare una bella pasta e fagioli.Il popolo di Villaricca, dopo la quaglia, si ritrova tradito da una poltrona… e perfino da un fagiolo! Alla fine, per qualcuno, Villaricca vale davvero solo un fagiolo. Il tutto reso possibile da chi, 10 giorni fa, avrebbe potuto mettere la parola FINE a questa tragicommedia… e invece si è resa complice, grazie anche alla regia sapiente di un grande ‘Regista’. Applausi (amari)”.

La difesa di Luigi Sarracino

Il consigliere Sarracino in una diretta social ha spiegato i motivi della scelta: “Villaricca vive un momento difficile e particolare, l’arrivo di un commissario prefettizio sarebbe deleterio. Ho dato la mia disponibilità per migliorare la città di Villaricca, servono soluzioni, idee e progetti e portare risultati per il paese. Alle polemiche non rispondo, non mi sono mai venduto”.