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Vivono con i figli minori nella “casa-discarica” a Mondragone”: con loro cani, gatti e un pitone reale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vivono con i figli minori nella "casa-discarica" a Mondragone": con loro cani, gatti e un pitone reale
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Cumuli di rifiuti ovunque, escrementi tra le stanze e decine di animali costretti a vivere nel degrado: è lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, a Mondragone, in località Pescopagano, durante un mirato servizio di controllo nelle aree sensibili della cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

L’intervento, eseguito con il supporto del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli, del personale dell’Ufficio tecnico comunale, degli assistenti sociali e dei sanitari dell’Asl, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario, ha portato a un controllo d’iniziativa presso un’abitazione del posto, dove è emersa una situazione di estremo degrado.

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Vivono con i figli minori nella “casa-discarica” a Mondragone”: con loro cani, gatti e un pitone reale

Al termine degli accertamenti, una 36enne residente in loco è stata deferita in stato di libertà per violazioni in materia ambientale, in particolare per abbandono e gestione illecita di rifiuti. Secondo quanto riscontrato dai militari dell’Arma, la donna viveva insieme al marito e ai tre figli minori in condizioni igienico-sanitarie gravissime: l’intera abitazione e le aree esterne risultavano invase da cumuli di rifiuti di vario genere e da escrementi di animali.

All’interno della proprietà sono stati inoltre rinvenuti numerosi animali: 13 cani, 3 gatti e persino un pitone reale. Una presenza che, unita alle condizioni ambientali, ha reso necessario un immediato intervento coordinato tra le diverse autorità coinvolte.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia al Comune. I tre minori, per garantire la loro tutela, sono stati temporaneamente affidati a un familiare. Gli animali domestici sono stati presi in carico dal servizio veterinario dell’ASL e trasferiti presso una struttura convenzionata, mentre il rettile è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Cites per gli adempimenti di competenza.

Della vicenda sono state informate sia l’autorità giudiziaria ordinaria sia quella minorile. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai reati ambientali e di salvaguardia della salute pubblica, confermando l’attenzione delle istituzioni su un territorio da anni al centro delle emergenze ambientali.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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