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Voleva portare la droga da Scampia al Parco Verde, 26enne arrestato

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Voleva portare la droga da Scampia al Parco Verde, 26enne arrestato
Voleva portare la droga da Scampia al Parco Verde, 26enne arrestato
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Blitz anti droga a Caivano per i carabinieri della locale stazione. A finire in manette il 26enne di Scampia, Salvatore D’Arco. I militari raggiungono il quarto piano delle palazzine A33 del Parco Verde. Con discrezione i carabinieri si sono appostati sul pianerottolo. In una parte che si trova tra l’ascensore e l’ingresso di un appartamento sequestrato c’è una sorta di botola coperta da un piccolo pannello. Passa un po’ di tempo e arriva il 26enne. Pensa di essere solo ma in realtà i carabinieri sono lì e lo bloccano nel momento in cui si abbassa e prende dal nascondiglio l’occorrente per iniziare il turno.

La droga sequestrata dopo il viaggio da Scampia al Parco Verde

Sequestrati 67 grammi di eroina ancora da confezionare, 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 203 grammi, 49 dosi di marijuana per un totale di 47,8 grammi e 20 dosi di hashish per un peso di 69 grammi. Il pusher in trasferta è stato trovato in possesso di 1.850 euro e di diverso materiale per il confezionamento della droga. D’Arco è stato trasferito in carcere.

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