“Volevo dormire in auto”, arrestato per il tentato furto a Napoli

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I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato per tentato furto Gennaro Cimmino. Il 41enne è stato sorpreso in Via Torino mentre provava a rubare un auto parcheggiata. L’uomo dopo aver rotto il finestrino con un sanpietrino è stato bloccato dei militari. Avrebbe affermato “volevo addormentarmi in macchina”. Arrestato è ora in attesa di giudizio. Lo scorso 26 febbraio era stato denunciato per il medesimo reato.

Furto d’auto e l’inseguimento

Il 15 marzo sera movimentato per i carabinieri della compagnia di Giugliano che, poco prima dell’inizio del turno della gazzella del radiomobile, hanno ricevuto una chiamata dalla sala operativa per un furto di un’auto a Marano. Tre persone che hanno portato via una Fiat 500. A tallonare i tre fuggitivi c’era già una pattuglia civetta della sezione Operativa. Erano stati loro, poco prima, a beccarli mentre rubavano la 500. Sfrecciano ad alta velocità e la tensione dell’inseguimento si fa sentire forte in corso Europa, ormai nel comune di Villaricca.

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I carabinieri hanno bloccato ogni possibile via di fuga, in una manovra di accerchiamento che vista dall’alto avrebbe poco da invidiare ad una scena da film.

Il conducente perde il controllo dell’auto e finisce contro il marciapiede.

Due si lanciano di corsa verso le strade che costeggiano il McDonald’s, il terzo verso la rotonda di Mugnano. I primi finiscono in manette in pochi secondi, l’altro è in fuga ma i carabinieri sono sulle sue tracce. Arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, sono ora ai domiciliari. L’auto rubata tornerà nelle mani del legittimo proprietario.