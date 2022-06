Vomito e svenimenti dopo il matrimonio, quasi 100 invitati intossicati: due sono gravi

Sicuramente non un lieto fine quello del matrimonio celebrato sabato nei pressi di Latina. Difatti, dopo aver consumato il cibo del menu, quasi la metà degli ospiti ha iniziato ad accusare forte malessere; al punto da rendere necessario l’intervento del 118.

Decine di invitati intossicati e due anziani ricoverati in codi rosso

Decine di invitati al matrimonio si sono sentiti male e sono rimasti intossicati dopo la cena. Così, nella villa per ricevimenti in via Zani alle porte di Latina sono arrivati prima i sanitari del 118, poi le forze dell’ordine. Duecentodieci gli invitati, decine le persone con evidenti sintomi da intossicazione alimentare. Due anziani sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso per l’età e per altre patologie pregresse. La Asl sta rintracciando uno per uno tutti gli invitati per stabilire il numero esatto degli intossicati, numero che potrebbe salire a cento, circa la metà del totale.

Sequestrata un cella frigorifera e prelevati campioni di cibo

Dopo i primi accertamenti gli agenti hanno informato la Procura della Repubblica. D’intesa con il magistrato di turno si è proceduto al sequestro di una cella frigorifera all’interno della cucina. La struttura è rimasta operativa. Intanto la Asl ha effettuato dei prelievi di campioni di cibo che saranno analizzati in laboratorio per stabilire la causa dell’intossicazione. La cena di sabato aveva avuto inizio con un grande buffet e poi con le portate al tavolo, a base di pesce ma non solo. Si ipotizza che possa esserci stato qualche problema di conservazione degli alimenti, le verifiche sono in corso sulle forniture e sulle modalità di conservazione.

Gli sposi non hanno potuto nemmeno tagliare la torta

I malori sono iniziati poco prima della mezzanotte. Ancor prima che venissero serviti i dolci. Il matrimonio ovviamente è finito con l’arrivo del 118 e per gli sfortunati sposi la torta è stata rinviata a data da destinarsi. Ora la coppia sta valutando con un avvocato la possibilità di una richiesta di risarcimento dei danni.