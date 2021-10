Oggi e domani i cittadini di Afragola sono chiamati al ballottaggio per scegliere il futuro sindaco tra Antonio Pannone e Gennaro Giustino. Al primo turno Pannone ha ottenuto il 43,36%, mentre Giustino ha raggiunto il 35,86% dei voti validi. Quella del secondo turno delle elezioni sarà quindi una sfida in casa centrodestra. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 domenica 17, mentre lunedì 18 dalle 7 alle 15. Ecco la diretta del voto, i risultati e i dati sull’affluenza.

Il ballottaggio ad Afragola

Il primo turno delle elezioni comunali ad Afragola, a Nord di Napoli, non ha prodotto nessun vincitore tra gli aspiranti sindaci in corsa. La partita, infatti, si è chiusa con un testa a testa tra il candidato Antonio Pannone, supportato da 9 lise, tra cui quella di Fratelli d’Italia, che ha raggiunto il 43,36% dei voti validi e Gennaro Giustino, candidato con il sostegno di sette liste, tra cui quella di Forza Italia, che ha ottenuto il 35,86%. È quindi una sfida in casa centrodestra quella che si svolgerà al turno di ballottaggio, quando i cittadini del Comune si Afragola saranno chiamati nuovamente alle urne per scegliere chi, tra questi due candidati, sarà il prossimo sindaco della città. Si è classificato terzo Antonio Iazzetta, che contava sul supporto di sei liste, tra cui quella del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che si è fermato al 20,78%.