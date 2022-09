Voto in Campania. M5S a valanga, male il Pd: centrodestra coalizione vincente

Le elezioni Politiche hanno sancito la vittoria del centrodestra, ma è il Movimento Cinque Stelle il primo partito nei collegi della Campania. La forza politica di Giuseppe Conte ha raggiunto la percentuale del 34,5% al Senato, più alta quella alla Camera dei Deputati ma si attendono ancora lo scrutinio di altre sezioni.

I RISULTATI ALLA CAMERA

La coalizione di centrodestra alla Camera ottiene il 33% dei voti, trainata da Fratelli d’Italia che è secondo partito in Campania, mentre il centrosinistra si ferma al 22%. Nella circoscrizione Campania 1 è in testa il M5S con il 41,34%, invece nella circoscrizione Campania 2 è invece primo il centrodestra con oltre il 38%. Il partito di Conte si conferma primo partito in entrambe le circoscrizioni.

In Campania 2, che comprende Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, primato di partito sempre al Movimento 5 Stella. Si afferma il centrodestra aggregato con il 38,2 davanti al partito di Conte, al 27,7, terzo il centro sinistra col 22,2. Stessa ‘geografia’ al Senato. A Napoli si afferma il Movimento 5 Stelle, nella circoscrizione che raggruppa le altre province la colazione di centrodestra ma è sempre il Movimento il primo partito.

LA PAROLA AI VINCITORI

“Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte. Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese. La nostra sarà un’opposizione intransigente. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione. Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai“, scrive Conte sulla sua pagina Facebook.

“Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che – in questi anni – ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato.

A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia“, scrive Giorgia Meloni dopo la vittoria.

CHI HA PERSO LE ELEZIONI

A Pomigliano d’Arco, città roccaforte di Luigi Di Maio, il partito del ministro uscente degli Esteri incassa alle elezioni per la Camera poco più di un sesto dei voti del Movimento Cinque Stelle, che invece nel Comune è il partito più votato, con il 35,91%. ‘Impegno civico – Di Maio’ si è invece fermato al 6,99%.

Un altro flop è stato registrato dall’Unione Popolare guidata da Luigi De Magistris, forza politica che si è attestata sotto al 2%: “Il tempo è stato poco, in piena estate, e far conoscere un simbolo neonato non era facile. Pensavamo di poter ottenere un risultato diverso, ma siamo stati schiacciati, in un tempo davvero tiranno, tra voto utile e astensionismo. Siamo però convinti della necessità del nostro progetto e della forza e coerenza delle nostre idee e delle nostre azioni. In Italia manca una forza credibile e vera di sinistra, pacifista, ambientalista, per i diritti civili, che operi con rigore l’attuazione della Costituzione antifascista. Tutti ci chiedono di non mollare”.