Morto in auto ad Agropoli, il dramma del metronotte Walter Avallone

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Era un metronotte, originario di Eboli, l’uomo trovato morto questa mattina all’interno di un’auto in località Trentova, ad Agropoli, nel Salernitano. Walter Avallone aveva 55 anni. Il corpo era sul sedile lato guida di una Ford bianca, in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla gola provocata da un’arma da taglio.

Gli investigatori non escludono l’ipotesi dell’omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Guido Carlo Decugis, insieme ai sanitari della Croce Rossa e agli agenti della polizia municipale. È arrivato anche il procuratore capo di Vallo della Lucania, Francesco Rotondo, che coordina le indagini e ha disposto l’esame esterno della salma da parte del medico legale.

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Nell’auto, posta sotto sequestro, sono stati eseguiti i rilievi da parte dei Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) di Salerno. Gli investigatori stanno inoltre esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire gli spostamenti della vittima e chiarire la dinamica dell’accaduto. A dare l’allarme era stato un carabiniere in congedo che, mentre faceva jogging nella zona dell’oasi naturalistica di Trentova, aveva notato la portiera aperta dell’auto e si era avvicinato, scoprendo il corpo di Walter Avallone. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.