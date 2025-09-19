WhatsApp, in arrivo nuove spunte blu: come funzionano

PUBBLICITÀ

WhatsApp ama cambiare e sperimentare sempre nuove tecnologie, talvolta anche a discapito dei propri utenti. Così, arrivano le nuova spunte blu universali che cercheranno di risolvere molti problemi alle milioni di persone che ogni giorno chattano sull’app.

Le spunte blu universali e i temi delle chat

Precedentemente, quando WhatsApp ha reso accessibile ai temi della chat una serie di variazioni, come grafiche più divertenti ed esotiche o con colori più particolari, le vecchie spunte blu erano state sostituite da un loro alter ego di colore bianco. Questo cambiamento, seppur utile per poter personalizzare al meglio la propria esperienza sul social rendeva molto difficile capire se un messaggio era stato visualizzato. Alla richiesta in massa di numerosi utenti, Meta ha deciso di sperimentare un nuovo approccio. Le spunte torneranno blu, in ogni tema della chat scelto diventando quindi universali per tutti. La piccola rivoluzione delle spunte riguarda tutti gli utenti iOS e Android.

I cambiamenti e lo stato di WhatsApp

Questo cambiamento che cerca di aiutare gli utenti a non fare confusione tra le spunte del visualizzato e del messaggio invece non letto, è ancora in fase di prova. Gli esperti di Meta decideranno dopo una serie di test su canoni estetici e di praticità. Se il ritorno alle spunte blu dovesse verificarsi, in accordo con le linee guida dei vari Paesi, gli utenti tirare un sospiro di sollievo. Un altro cambiamento lo avrò lo stato, con una nuova interfaccia che renderà più facile vedere le persone che hanno visualizzato la storia e chi ha anche messo mi piace, accompagnato dalla classica notifica push. Novità anche per i gruppi, dove ogni partecipante potrà inviare il link d’accesso per poter far entrare qualcuno, ma sempre con l’autorizzazione dell’admin che dovrà abilitare l’impostazione.