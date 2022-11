Agguato ai Quartieri spagnoli, Zanga già vittima di un raid due anni fa

Si è presentato all’ospedale Pellegrini la scorsa notte con due colpi di arma da fuoco alle gambe anche se non ha voluto rivelare nè il luogo nè le modalitá del suo ferimento. Questa la ‘sintesi’ dell’ennesima sparatoria ad alta tensione ai Quartieri spagnoli conclusasi con il ferimento del 30enne Marco Zanga, in passato vicino ad ambienti del gruppo Saltalamacchia della Pignasecca. Il ragazzo, sentito dagli investigatori, non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni anche se la situazione resta monitorata anche perchè proprio Zanga fu già obiettivo di un raid. Era il giugno del 2020 quando il giovane fu ferito ad una gamba da un colpo di pistola dinnanzi ad un chiosco nella zona della Torretta di Chiaia