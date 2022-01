Stop alle Regioni a colori, resta solo la zona rossa: nuove regole su quarantena e Green pass

Il governo guidato da Mario Draghi potrebbe abolire la zona gialla e arancione per le Regioni, lasciando solo quella rossa. Ormai la curva pandemica ha raggiunto il plateau, quindi, gli esperti prevedono una diminuzione del numero dei contagi. Sono le Regioni a chiedere una revisione delle regole e di cambiare il conteggio dei ricoveri.

RESTA SOLA LA ZONA ROSSA, LA RICHIESTA DELLE REGIONI

Ieri l’Agi ha riportato una lettera delle Regioni inviata all’esecutivo che hanno chiesto formalmente modifiche sulle misure nella lotta alla covid. “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel corso della seduta del 19 gennaio scorso, ha condiviso – si legge nella lettera visionata dall’agenzia di stampa – di chiedere al governo una valutazione sul superamento del sistema di classificazione delle zone di rischio, in considerazione dell’ormai elevato tasso di vaccinazione della popolazione che sta interessando anche quella pediatrica, nonché dell’estensione generalizzata del possesso della Certificazione verde, soprattutto di quella rafforzata, quale requisito per l’accesso alla maggior parte delle attività economiche e sociali”. E inoltre chiedono: “Si ritiene, infatti, che la revisione dell’attuale sistema delle zone di rischio unita ad una semplificazione normativa, consentirebbe una facilitazione nei comportamenti e nelle attività per tutti i cittadini e le imprese“. Dunque resterebbero le restrizioni relative solo alla zona rossa.

ELIMINAZIONE DELLA QUARANTENA

Un’altra richiesta delle Regioni, spiega oggi La Stampa, riguarda le quarantene da accorciare a cinque giorni o addirittura da eliminare nel caso di persone positive ma asintomatiche, a patto che abbiano ricevuto la terza dose di vaccino. Allo studio c’è un anche l’allungamento del Green pass per chi ha ricevuto la terza dose, soprattutto se non ne sarà prevista una quarta.