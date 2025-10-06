Ztl nel centro storico di Secondigliano, giorni e orari: attenzione alle multe

Ztl temporanea nel centro storico di Secondigliano. È istituita una ZTL sperimentale nelle strade del centro storico di Secondigliano nei seguenti giorni: 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 ottobre; 6, 8, 13, 15, 20, 27 e 29 novembre; 4, 6, 11, 13, 18 e 20 dicembre
Il dispositivo prevede:
1. il divieto di transito in via Dante (tratto compreso tra Corso Italia e via Padre Gaetano Errico), via Padre Gaetano Errico, via V. Di Maro, via Lungo Ponte e via Duca degli Abruzzi dalle ore 15:00 alle 20:00;
2. il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati delle strade interessate dal dispositivo dalle ore 14:00 alle ore 20:00.