4 match iconici del Napoli tra le vittorie nelle competizioni UEFA

I Partenopei sono stati spesso protagonisti nelle competizioni UEFA, in primis nel 1989 quando alzarono al cielo la Coppa omonima, oggi conosciuta come Europa League, ma anche in Champions hanno spesso giocato delle gare straordinarie entrate nella storia.

ecco quali sono i 4 match iconici degli Azzurri che abbiamo scelto di raccontare.

Napoli – Juventus 3 – 0

Cominciamo con i quarti di finale della Coppa UEFA 1988-1989, quella vinta dal Napoli di Maradona. Nel grande match del 15 marzo 1989, i Partenopei dovevano ribaltare il pesante 2 – 0 subito all’andata contro le Zebre, e una vittoria spettacolare arrivò ai supplementari, con il Napoli vinse per 2 – 0 nei tempi regolamentari, poi trasformato in 3 – 0 con il gol di Maradona su rigore, poi Carnevale e Renica, davanti a oltre 83 mila spettatori al San Paolo.

Stoccarda – Napoli 3 – 3

Ecco la storica Coppa UEFA 1988-1989, questo è il match della finale di ritorno, quello in cui Maradona diede spettacolo nel riscaldamento sulle note della famigerata canzone Live is Life, palleggiando rigorosamente con le scarpe slacciate.

Anche se la gara terminò 3 – 3, nel doppio confronto che consegnò al Napoli il trofeo poi vinto in quell’edizione, gli Azzurri partivano avvantaggiati dalla vittoria dell’andata per 2 – 1. Chi furono i marcatori del Napoli? Prima Alemao, poi Ciro Ferrara e infine Careca.

Napoli – Chelsea 3 – 1

Siamo nell’edizione di UEFA Champions League 2011-2012 agli ottavi di finale: era il 21 febbraio 2012. Il Napoli vince 3 – 1 contro il Chelsea In un match spettacolare, i marcatori degli Azzurri furono Lavezzi, che segnò una doppietta, e Cavani. Lo spettacolo andò in scena al San Paolo davanti a quasi 52.500 spettatori.

Napoli – Liverpool 4 – 1

Siamo nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022 – 2023, il 7 settembre 2022 e quel Napoli di Spalletti che nessuno si aspettava, sarebbe presto diventato campione d’Italia vincendo finalmente il terzo scudetto dopo 33 anni.

Questo è un 4 – 1 strepitoso realizzato contro il Liverpool favorito, con

Zieliński che segna due gol, di cui uno su rigore, ma anche Anguissa e Simeone firmano questo capolavoro davanti a quasi 51.800 spettatori allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha spesso dominato le quote champions league anche se non ha mai vinto la coppa dalle orecchie grandi. La storia di questo club è nella sua fase più prolifica, infatti, attualmente è a quota 4 scudetti e la società di De Laurentiis sta costruendo un’armata indistruttibile proprio per arrivare al top anche nelle competizioni UEFA.

Sono tantissimi i match capolavoro degli Azzurri nei tornei internazionali, per esempio, in semifinale di Coppa UEFA nella stagione 1988/1989, il Napoli eliminò anche il Bayern Monaco con un secco 2 – 0 all’andata e un 2 – 2 pirotecnico al ritorno. La storia del calcio Partenopeo continua a stupire nonostante le difficoltà, con una delle tifoserie più belle al mondo.