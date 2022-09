Giubbotto antiproiettile, sigarette e ammoniaca: scoperta della polizia in una cabina al rione Berlingieri

Ennesimo sequestro degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) nel ‘cuore’ del rione Berlingieri. Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione del territorio, hanno rinvenuto presso le aree esterne di un condominio di via Monte Faito nascoste in una cabina utilizzata per proteggere i fili dell’elettricità 15 stecche di sigarette, un giubbotto antiproiettile e un contenitore in vetro chiuso con del nastro isolante contenente ammoniaca, sostanza utilizzata per nascondere ai cani l’odore dello stupefacente. Gli agenti hanno subito contattato l’amministratore del condominio, allertato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la cassetta a mentre il materiale è stato sequestrato