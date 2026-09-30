A Marano un memorial per Corrado Finale, la partita nel giorno del suo compleanno

Il prossimo 14 ottobre 2026, alle ore 19:30, si terrà a San Rocco di Marano il II Memorial per Corrado Finale, il giovane ucciso a Marano e ancora vivo nel ricordo di familiari, amici e conoscenti. L’appuntamento è ai Campi Umberto, in via Ferruccio Parri 2, dove si disputerà una partita dedicata a Corrado. Un momento di sport, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi e ricordare il giovane.

La data assume un significato particolare perché coincide con il compleanno di Corrado. “Proprio in questo giorno speciale vogliamo rivolgere lo sguardo al cielo per augurargli, ovunque si trovi, buon compleanno”, scrivono gli organizzatori nell’invito all’evento.

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L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di Corrado Finale attraverso un momento di condivisione e vicinanza. “Ci sono persone che il tempo non porta via. Restano nei ricordi, nei sorrisi, nelle emozioni e nell’amore di chi le ha conosciute”, si legge nel messaggio diffuso per il memoriale. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e unirsi nel ricordo di Corrado.