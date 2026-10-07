Lutto in Coldiretti, è morto il direttore campano Salvatore Loffreda

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E’ morto Salvatore Loffreda, storico direttore campano della Coldiretti. L’associazione lo ricorda con commozione: “Prima ancora del dirigente, perdiamo un amico, una persona di famiglia. Perdiamo uno di noi. Salvatore era entrato in Coldiretti ad appena vent’anni, nella seconda metà degli anni Settanta. Da allora non l’ha mai lasciata. Quasi cinquant’anni di vita trascorsi dentro Coldiretti e per Coldiretti, al servizio degli agricoltori e dei territori, con una dedizione assoluta e un senso di appartenenza che per tutti noi resteranno un esempio“.

“È difficile trovare le parole perché oggi non perdiamo soltanto un grande direttore. Perdiamo Salvatore. Un uomo che era parte della nostra vita e della nostra famiglia Coldiretti che ha lavorato incessantemente per il bene di tutto il settore agricolo che ha contribuito a far crescere“, affermano il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo e il presidente nazionale Ettore Prandini.

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“Chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui conosceva la sua forza, il suo carattere, la sua sagacia, la sua capacità di stare accanto alle persone e di non tirarsi mai indietro. Salvatore c’era sempre, in ogni battaglia portata avanti da Coldiretti per gli agricoltori e per i cittadini di tutta Italia. Nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili. Ha dato alla Coldiretti una parte enorme della propria vita e la Coldiretti non dimenticherà mai quello che Salvatore ha rappresentato per tutti noi“, concludono.

“Da Caserta a Reggio Calabria, da Cosenza a Salerno, fino ad Avellino, alla Campania e a Napoli, Salvatore ha attraversato una parte importante della storia della nostra Organizzazione, lasciando ovunque un segno profondo. Non semplicemente per gli incarichi che ha ricoperto, ma per il modo in cui li ha vissuti con una grande umanità, passione, coraggio, generosità e una fedeltà incrollabile alla Coldiretti e ai suoi valori“.

Presidente Commissione Agricoltura, Aveta: “Addio a Salvatore Loffreda, riferimento prezioso per il mondo agricolo campano”

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania e figura che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento autorevole per il mondo agricolo della nostra regione”. Lo dichiara Raffaele Aveta, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Campania.

“Con la sua esperienza, la conoscenza profonda dei territori e la capacità di ascoltare le esigenze degli agricoltori, Loffreda ha dato un contributo importante alla crescita e alla tutela del comparto. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Coldiretti rivolgo la mia più sincera vicinanza”.