A Napoli i rifiuti si raccolgono anche in bici: 7 tricicli per la pulizia della città

Napoli è sempre più attenta alla mobilità sostenibile, la raccolta dei rifiuti si fa in bici. In città entreranno in servizio sette biciclette a pedalata assistita per supportare gli operatori Asia nelle attività di raccolta, spazzamento e pulizia stradale.

I veicoli messi a disposizione da Asia Napoli

I nuovi mezzi sono tricicli ecologici dotati di un contenitore mobile da 120 litri, in modo da facilitare le operazioni quotidiane degli operatori ecologici. Sono ad alimentazione elettrica con un’autonomia di almeno 20 km e una pendenza di oltre il 10 per cento. Asia punta a ridurre l’impatto ambientale, migliorando la qualità dell’aria e rendendo più agile il lavoro degli operatori in luoghi dove i tradizionali mezzi meccanici non possono arrivare. La presentazione dei nuovi mezzi si è svolta il 3 giugno in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, mezzo green per eccellenza.

L’obiettivo di Napoli: ridurre l’impatto ambientale

L’introduzione dei tricicli si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento. Asia, con l’introduzione di oltre 150 mezzi a basso impatto ambientale, si pone l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dei veicoli a combustione, per migliorare il decoro urbano e rafforzare la presenza sul territorio napoletano. “Sono nuovi veicoli semplici, ma importanti – ha evidenziato Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli – e dimostrano quanto l’azienda sia attenta all’ambiente anche nella scelta dei piccoli mezzi”.

Le parole dell’assessore al Verde comunale

La notizia suscita orgoglio nell’amministrazione comunale. L’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, si esprime così: “L’adozione delle nuove biciclette rappresenta un connubio tra efficienza e rispetto per l’ambiente. Le bici sono un mezzo utile per consentire agli operatori di muoversi con maggiore facilità nelle vie della città”. Questo è solo l’inizio. Insieme ai tanti progetti adottati negli ultimi mesi, i tricicli daranno un contributo significativo per l’efficienza delle operazioni di raccolta e pulizia delle strade. “Negli ultimi mesi abbiamo anche posizionato nuovi cestini intelligenti, sicuramente la città è molto più pulita rispetto a qualche anno fa ma dobbiamo continuare in questa direzione e fare ancora molto”. Questa operazione pone la città di Napoli al pari delle grandi capitali europee, da diversi anni attente al cambiamento.

