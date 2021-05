Forte accelerazione da domenica per le vaccinazioni nella città di Napoli. L’Asl Napoli 1 ha previsto con l’apertura del nuovo hub vaccinale di Capodichino un totale di 10.909 cittadini convocati per le somministrazioni. Sarà la cifra più alta di convocazioni mai raggiunta in un singolo giorno a Napoli.

Accelerata vaccini a Napoli, domenica record di convocati: saranno quasi 11mila

Alla Mostra d’Oltremare ci saranno 1.200 convocati della fascia di età 50-59 anni e 2.933 convocati per la seconda dose, al Museo Madre 300 napoletani dai 70 ai 79 anni e 206 di categorie varie per il richiamo, mentre alla Stazione Marittima ci saranno 1.100 convocati tra i 60 e 69 anni oltre a 164 per il richiamo. Mille i caregiver convocati alla Fagianeria di Capodimonte a cui si aggiungono 206 cittadini per la seconda dose, mentre all’hangar di Capodichino ci saranno 2.000 convocati di 50-59 anni. Il truck del Rione Sanità chiuderà la sua settimana nel quartiere con 800 convocati, prima di trasferirsi da giovedì 6 maggio a Ponticelli. Ci saranno infine 1.000 convocati a Capri, suddivisi a 500 nel Centro Paradiso e 500 nel Palazzetto dello Sport. (ANSA).