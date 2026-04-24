Cavea Bay a Bacoli: il tuo angolo di paradiso tra mare, gusto ed eventi su misura

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Immagina di lasciarti alle spalle il rumore quotidiano e di immergerti in un luogo dove il tempo rallenta, accarezzato da una leggera brezza estiva e dal suono delle onde. Cavea Bay è tutto questo: un piccolo angolo di paradiso a Bacoli, in Via Castello 44, dove ogni momento si trasforma in un’esperienza da ricordare.

La location perfetta per i tuoi eventi sul mare

Che si tratti di un compleanno, una ricorrenza speciale o un evento aziendale, Cavea Bay è lo scenario ideale per celebrare i tuoi momenti più importanti. Qui, ogni dettaglio è curato con passione, con l’obiettivo di regalarti emozioni autentiche: la soddisfazione più grande è leggere la felicità negli occhi dei nostri clienti e dei loro ospiti. Gli eventi sono completamente personalizzabili, con menu creati ad hoc per rispondere a ogni esigenza, dal pranzo elegante alla cena raffinata, fino a buffet più informali o aperitivi al tramonto accompagnati da musica e ottimo cibo.

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Relax e solarium a picco sul mare

Concediti il piacere di una giornata di puro relax nello splendido solarium vista mare. Lettini, lettoni e ombrelloni sono disponibili a prezzi accessibili, senza rinunciare a una location mozzafiato. Qui puoi rilassarti all’ombra degli alberi, goderti il sole e vivere il mare in totale tranquillità.

Cucina genuina a km zero

Dal campo alla tavola: per lo chef di Cavea Bay la freschezza è un rituale irrinunciabile. Viene proposta una cucina autentica, fatta di ingredienti locali e stagionali, dove la tradizione incontra il gusto unico, sia di mare che di terra. Ogni piatto è pensato per esaltare i sapori del territorio e regalare un’esperienza culinaria sincera e memorabile.

Vivi Cavea Bay

Stai cercando la location perfetta per i tuoi eventi speciali o semplicemente un luogo dove rilassarti e goderti il mare? Vai da Cavea Bay e lasciati conquistare da un’esperienza unica, dove ogni dettaglio è pensato per te.

Prenota oggi il tuo momento di relax e scopri Cavea Bay: la tradizione, ma con il mare davanti.

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INDIRIZZO: Via Castello, 44, 80070 Bacoli NA